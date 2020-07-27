Han Market’ten sigara da çaldı

Suna ERDEN

Başkasına ait banka kartını çalıp Lefkoşa’da alışveriş yapan, ayrıca bir marketten hırsızlık yaptığı tespit edilen Mohamed Ali Ahmed Alhadiri ile suçla bağlantılı görülen kız arkadaşı Iasemin Ozdzhanoğlu tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddialar aktarılarak, ek süre istendi.

Polis, zanlılar Mohamed Ali Ahmed Alhadiri ve Iasemin Ozdzhanoğlu’nun 25 Temmuz 2020 tarihinde saat 18.50 sıralarında Lefkoşa' da, Şht. Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Han Market isimli işletmeye müşteri olarak girdiklerini söyledi.

Polis, Mohamed Ali Ahmed Alhadiri’nin Masut Ayağ’a ait Capital Bankası prime nakit kartını şifre kullanmadan 55 TL değerinde 2 GB internet paketi aldığını ifade etti. Polis incelenen kamera görüntülerinde zanlı Alhadiri’nin ayrıca marketten bir paket sigara çaldığının da tespit edildiğini söyledi. Polis meseleye bağlantısı olduğu görülen zanlının kız arkadaşı zanlı Iasemin Ozdzhanoğlu’nun da tutuklandığını ifade etti. Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.