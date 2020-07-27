Ülke krizde

Salgın nedeniyle binlerce kişinin ülkeden gitmesi, ayrıca turizm faaliyetlerinin durma noktasına gelmesi toplu taşımacılığa da ağır darbe vurdu.

İnsan sayısının azlığından dolayı şehir içi ve şehirlerarası dolmuş seferleri tek tük yapılırken, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Menteş Aytaç, her geçen gün özelikle turizm, otel işletmeciliği ve buna paralel olarak taşımacılığın çok ciddi anlamda zarar gördüğünü belirtti.

Aytaç, Covid -19 salgını sürecinde halk sağlığını koruyalım derken ekonomik olarak da yaşanılan sıkıntıları göz ardı etmemek gerektiğini vurguladı.

Aytaç “Ekonomimizi durma pozisyonuna sokarak hiç bir yere varamayız” dedi.

Gittikçe batıyoruz

Açıklamada, her geçen gün özelikle turizm, otel işletmeciliği ve buna paralel olarak taşımacılığın çok ciddi anlamda zarar gördüğü belirtildi ve dolaylı olarak da bu zararın zaman içerisinde tüm sektörlere, hatta gerekli kaynağı toplayamayacağı için kamuya da yansıyacağı savunuldu.

“Bu yüzden muhakkak kapılar denetimli şekli ile açık olmalı ve bizlerin önlemi bırakmadan aksine artırarak Covid-19 ile yaşamaya alışmamızı sağlamalıyız” denilen açıklamada, sağlık altyapısı konusunda çok ciddi adımlar atıldığı ifade edildi.

Çift test uygulamasını sürdürüp gerekli denetimi sağlamanın önemine de vurgu yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Tüm bunlar yaşanırken elbet ki tüm kapılarımızı kapatıp ekonomimizi durma pozisyonuna sokarak hiçbir yere varamayız. Ülkede doğacak işsizlik ve ekonomik krizin üstesinden gelemeyiz.

Kapıların kapalı olması ve Covid-19 bulaşını fırsat bilen güney tarafının uyguladığı ambargonun verdiği çok ciddi bir zarar var.”

