Tülin Şahin, Tolga Çam’ın defilesinde podyumda yürüdü

Koronavirüs salgını sonrası ‘Yeni Normal’ ile birlikte alınan önlemler kapsamında, ünlü modacı Tolga Çam’ın, 2020 yaz koleksiyonu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Vodafone Arena’da, RNK Prodüksiyon Sahibi Mehmet Yıldırım organizasyonu ile gerçekleşti. Koreografisini ise Barış Küçükçiftçi üstlendi. Boğaz manzarası eşliğinde, yılın ilk sosyal mesafeli defilesinde Tülin Şahin, Günay Musayeva, Simge Tertemiz, Tuğba Melis Türk ve Seda Canpolat gibi ünlü mankenler podyuma çıktı. 30 parça yaz kreasyonunun tanıtıldığı gecede, tasarımlar beğeni aldı. Defileyi izleyenler arasında Linet, Aslı Hünel ve Umut Oğuz yer aldı.

Modacı Tolga Çam, nisan ayında hayatını kaybeden ‘Hocam’ dediği Nur Yerlitaş’ı da andı. Geceyi Yerlitaş’a ithafen gerçekleştirdiğini söyleyen Çam, “Bu defilemi kaybettiğimiz moda duayenimiz Nur Yerlitaş’a ithafen yapmak istedim. Kendisi benim hocam olur” dedi. Çam, defilenin sonunda Tülin Şahin’le izleyenleri selamladı. Bu esnada Yerlitaş’ın barkovizyona yansıyan görüntüsü konuklara duygusal anlar yaşattı.

Defilenin baş mankenlerinden Tülin Şahin, doğum sonrası ilk kez podyumda yürüdü. Kızı Siena Leyla’yı Kasım ayında dünyaya getiren Tülin Şahin, 8 ay sonra çıktığı podyumda izleyenleri kendine hayran bıraktı. Şahin, Siena doğduktan sonra da ilk defileme çıkıyorum” diye konuştu.