Sosyal haklara yönelik güncelleme yapıldı

Gönyeli Belediyesi ile Devrimci Genel İş Sendikası arasında imzalanan 2020 Toplu İş Sözleşmesi’nde çalışanların sosyal haklarına yönelik güncellemeler yapıldı. Toplu iş sözleşmesinin devamı olarak çalışanların sosyal haklarını ilerleten talepler olumlu karşılandı ve belediye meclisinden de oy birliği ile geçti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli yaptığı açıklamada Gönyeli Belediyesi’nde iki temel prensipleri olduğunu ifade ederek, bunlardan birinin çalışanın refah seviyesi diğerinin ise Gönyeli halkının hizmet hakkı olduğunu söyledi. “Hem çalışanın hakkı, hem de halkın hizmet hakkı korunmuştur” diyen Benli, bu yaklaşımın Gönyeli’deki yönetim başarısının da formülünü oluşturduğunu belirtti.

Benli, bu iki prensibi yerine getirebilmek adına bütçe dengeleri çerçevesinde hareket ettiklerini kaydederek, personel giderlerinin genel bütçeye oranının yüzde 38’lerde olduğunu, bunu da koruduklarını söyledi.

Benli: Bütçe disiplini sayesinde başarıldı

Benli bu oranın, ülkedeki yerel yönetimler açısından önemli olduğunu belirterek, Gönyeli Belediyesi’nin kendi ayakları üzerinde ve güçlü bir yapıda durmasının bütçe disiplini sayesinde başarıldığını ifade etti.

Benli, “Bütçenin güçlü olması gerekiyor ki çalışanın da payı büyük olsun. Çalışanın refah seviyesi iyi olmalıdır ki Gönyeli halkının hizmet payı da büyük olsun. Gönyeli Belediye bütçesi KKTC’deki belediyeler içerisinde rakipsiz bir güce sahiptir. Bu en önemli farkımızdır, üstünlüğümüzdür, ayrıcalığımızdır” diye konuştu.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, pandemi ile mücadele döneminde belediyelerin devlet katkılarının kesintiye uğramasıyla birlikte bütçede daralmalar yaşandığını anımsatarak, bunu çalışanlarına yansıtmadıklarını söyledi. Benli, çalışanlara salgın sürecinde ve kovid-19 mücadelesinde gösterdikleri samimi çalışmalarından dolayı teşekkür ederken “Gönyeli’ye hak ettiği hizmet sunduk, bu gururu birlikte yaşadık, kentimizin ve insanımızın yaşam standardını koruduk” dedi.

Naşit: Yüzde 11.66’lık rakam yansıtıldı

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit de yaptığı açıklamada Gönyeli Belediyesi’nde imzaladıkları Mali Protokol ile 2019 yılında gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 11.66’lık rakamı sosyal haklarına yansıttıklarını söyledi.

Pandemi döneminde Gönyeli Belediyesi’nin personel maaşlarını tam ödemesinin takdire şayan olduğunu belirten Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, çalışan sağlığının da korunduğunu kaydetti; çalışanların haklarına gösterdiği saygı nedeniyle başkana ve belediye meclisine teşekkür etti.