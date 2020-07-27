Rum tarafına moral

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmeyle ilgili ‘özel haberler’ Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Haftalık Kathimerini gazetesi “Denizde ve Havada Stratejik Anlaşmalar… Kıbrıs ile Fransa Arasındaki Askerî İlişkiler Güçleniyor” başlıklı haberinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından duyduğu memnuniyetin, görüşmeleri sırasında vardıkları anlaşmalardan kaynaklandığına dikkat çekti.

İyi bilgi sahibi kaynaklara dayanarak askerî alanda, üç noktada ortak paydada buluşulduğunu yazan gazete,

3 önemli başlık aktardı:

1-Mari’deki (Tatlısu) Evangelos Florakis Deniz Üssü’nün geliştirilmesinin hızlandırılması,

2-Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin modernize edilmesi,

3-Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü’nün kullanımı için atılması gereken adımların süratle atılması.

Daha önce eski Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ve Fransız dengi Florance Parly tarafından askerî işbirliği alanında birçok adım atıldığı hatırlatılan haberde, Fransızların, RMMO’nun donanma altyapılarına olan ilgisinin, Tatlısu’daki deniz üssünün iyileştirilmesi ve modernizasyonu kararını gündeme getirdiği, bu konuda da oldukça yol alındığı kaydedildi.

Askerî uzmanlar düzeyinde, Tatlısu’daki deniz üssünün büyük ölçekli savaş gemilerini kabul edebilmesi için, karadaki altyapılarının genişletilmesi projelerinin hazırlandığını belirten gazeteye göre, Fransa’nın (Anastasiadis ve heyetiyle görüşme) gündeminde, Tatlısu’daki çalışmalar tamamlanana kadar savaş gemilerinin demirleyeceği başka bir yer aranması da vardı.

Rum tarafının, geçici çözüm olarak Fransızlara Limasol Limanı’nda bir yer verilmesine olumlu yaklaştığı; limanların yönetim statüsünün değişmesinden sonra savaş gemilerinin demirleme maliyetinin yüksek olması nedeniyle Fransa’nın bu geçici çözüme hararetle ilgi gösterdiği kaydedildi.

Helikopterler Baf’a gidecek

Fransa’nın yoğun ilgi gösterdiği ikinci konu ise RMMO’nun Baf’taki hava üssü ile ilgili. Bu konuda Rum ve Fransız çalışma grupları incelemelerini sürdürüyor. Rum tarafının Fransa ile Andreas Papandreu Hava Üssü’nün kullanılması konusunda anlaşma imzalamayı reddetmediği, hava üssü Rum Yönetimi’nin üçüncü ülkelere kolaylık sağlama genel politikası çerçevesinde olmamasına rağmen şu anda Fransızlar tarafından kullanıldığına işaret edildi.

Habere göre iki tarafın, prosedürlerin basitleştirilmesi ve üçüncü ülkelerin hava araçlarına kullanma izni verilmesi için şu anda öngörülmekte olan bürokrasinin kaldırılması konusunda anlaşmaya yaklaştı. Fransa, hava üssünü savaş helikopterleri başta olmak üzere hava imkânları ¬için kullanma olanağına büyük ilgi gösteriyor. Fransa’nın halihazırda RMMO’nun Baf’taki altyapılarını kullanmakta olmasının, iki taraf arasındaki işbirliği düzeyinin yükseltilmesinde olumlu unsur olduğu kaydedildi.