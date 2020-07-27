Paylaşım Mutfağı yüzlerce kişiye yemek yardımı yapıyor

Fezile ÖKSÜZ

Başkentte ihtiyaçlı kişilere birer öğün yemek sağlamak amacıyla 2016’da Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) kurduğu Paylaşım Mutfağı bugün yaklaşık 250 kişiye yemek yardımı yapıyor.

İhtiyaçlı kişilerin daha da arttığı pandemi döneminde hizmet vermeye devam ederek, özellikle mevlit ve benzeri organizasyonlarını yapamayan çok sayıda vatandaşın, "ölmüş sevdiklerinin canı için" bir şeyler yapmak istediğinde çaldığı kapıların başında gelen Paylaşım Mutfağı, bu yeni yardım modeli sayesinde hâlihazırda Eylül 2020'nin sonuna kadar yemek masraflarının tamamını karşılamış durumda.

Hafta içi 5 gün, sadece öğle yemeği dağıtan Paylaşım Mutfağı’nın bütün malzemeleri, mutfağın daimi bağışçıları arasında yer alan, mutfağın da içinde bulunduğu Bandabulya’daki ve bölgedeki esnaftan karşılanıyor.

İsteyenler katkı koyabiliyor

Paylaşım Mutfağı’nda, malzemeye göre değişse de, ortalama bin 500-2 bin TL’ye mal olan bir öğünlük yemek menüsünde ‘çorba, bazen 1 ya da 2 sıcak yemek, salata, yoğurt, meyve ya da tatlı ve içecek’ yer alıyor. Bağış yapan ailelerin istemesi halinde, dağıtılan helvaya ya da yemeğe, bağışı yapan kişinin isminin yer aldığı etiket de yapıştırılabiliyor.

Belediyenin sağlık ve hijyene ilişkin kurallarından dolayı sağlık sertifikası olmayan kişilerin evlerinde yemek yapıp getirmesine ya da mutfağa girip yemeği yapmasına izin verilmiyor. Ancak isteyenler mutfağa gidip patates ya da fasulye soyarak, dolmalık kabağı oyarak ya da molehiya ayıklayarak yardımcı olabiliyor.

Fikir Harmancı’dan çıktı

Paylaşım Mutfağı fikri, Mehmet Harmancı’nın Lefkoşa Belediye Başkanlığı’na seçildikten sonra personelle; "sosyal belediyecilik anlamında ne gibi adımlar atılabilir" konusunu konuştuğu sırada, Halk Sağlığı Sorumlusu Ali Ecesoy ve LTB Etkinlik ve Organizasyon Bölümü çalışanı Seden Tunççağ tarafından ortaya atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüp Belediyesi’nde örneğini gördükleri aş evinin benzerini kurmak önerisinde bulunan Tunççağ ile Ecesoy, belediyenin içinde bulunduğu sıkıntılara rağmen Harmancı’dan onay aldıktan sonra esnaf ve iş insanlarının kapılarını teker teker çalarak, hazırladıkları projenin sunumu yaptı ve nasıl bir katkı yapabileceklerini sordu. Kısa sürede çok güzel geri dönüşler alındı. Oldukça pahalı olan çelik mutfak, restoran sahipleri ve şirketlerin bağışlarıyla oluşturuldu.

İlk başlarda yardım edeceğini söyleyen yardımseverleri her ay başı teker teker gezerek, makbuz karşılığında bağış toplayan Ecesoy ile Tunççağ, yardımların birikmesiyle mutfak için bir yardım hesabı oluşturdu. Paylaşım Mutfağı’nın bugün bir banka hesabı olmasına rağmen isteyenler LTB veznesine ya da Bandabulya içindeki Paylaşım Mutfağı’nı ziyaret ederek, makbuz karşılığı para yardımı yapabiliyor. Para yardımı yapmak istemeyen kişiler mutfağı ziyaret edip, gıda yardımında da bulunabiliyor. Kurban bağışı gibi büyük bir miktar söz konusuysa, Lefkoşa dışında da olsa, bağışı belediye gidip alabiliyor.