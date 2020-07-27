Alsancak’ta hintkeneviri ele geçirildi

Girne’ye bağlı Alsancak’ta gerçekleştirilen operasyonda hintkeneviri ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Alsancak’ta önceki gün saat 11.30 - 13.10 saatleri arasında, S.T.’nin (E-47) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada bir kök hintkeneviri, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, 2 öğütücü ve içerisinde yaklaşık 50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

S.T ve meselede bağlantısı olduğu tespit edilen H.B. (E-54) tutuklandı. H.B.’nin ikametgâhında da yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

