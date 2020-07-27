Alsancak’ta hintkeneviri ele geçirildi

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İki kişi tutuklandı

Alsancak’ta hintkeneviri ele geçirildi
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Girne’ye bağlı Alsancak’ta gerçekleştirilen operasyonda hintkeneviri ele geçirildi, iki kişi tutuklandı. 
Alsancak’ta önceki gün saat 11.30 - 13.10 saatleri arasında, S.T.’nin (E-47) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada bir kök hintkeneviri, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, 2 öğütücü ve içerisinde yaklaşık 50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
S.T ve meselede bağlantısı olduğu tespit edilen H.B. (E-54) tutuklandı. H.B.’nin ikametgâhında da yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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