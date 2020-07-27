Vatandaş sadece bakıyor

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Açık pazarda ithal şeftali, kayısı ve kiraz 15 liradan satıldı

Vatandaş sadece bakıyor
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Onur ULAĞ

   Lefkoşa Otobüs Terminali’nde kurulan Açık Pazar’da dün ithal meyve fiyatlarının aynı düzeyde olması dikkat çekti. Kiraz, kayısı ve şeftalinin kilosu dün 15 liradan satıldı.
   Vatandaşlar, sebze fiyatlarını normal bulurken, meyve fiyatlarının pahalı olduğunu belirterek “Sadece bakıyoruz ama alamıyoruz” dedi.

Pazar yerinde fiyatlar dün şöyleydi:
Barbunya: 20 TL
Sarı Fasulye: 25 TL
Böğrülce: 10 TL
Salatalık: 3.50 TL
Havuç: 5 TL
Pancar 5 TL
Kolokas: 12 TL
Biber: 5 TL
Soğan: 2.50 TL
Patates: 2.50
Erik: 15 TL
Çeri Domates: 12 TL
Kiraz: 15-25 TL
Ananas: 15 TL
Kayısı: 15-25 TL
Üzüm: 10- 20 TL
Şeftali: 15 TL
Nektarin: 15 TL
Armut: 15 TL
Mango: 12 TL
Portakal: 10 TL
Taze Fındık: 25 TL

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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