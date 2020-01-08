Dana görevden alınıyor mu?

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana'nın görevden alınması konusunda düğmeye basıldığı öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre; konunun Spor Dairesi’nin 2019 yılı içinde yapılması planlanan, ancak yılın son günlerinde iptal edilen projelerin verdiği rahatsızlık olduğu öğrenildi.

Projeleri hazır olan ve Lefkoşa Antrenman Salonu tamiri, Ertuğrul Apakan Spor Salonu ısıtma soğutma sistemi, Avrasya Taekwondo Merkezi ısıtma soğutma sistemi ve Lefkoşa’ya yapılması planlanan çok amaçlı spor salonu temelinin atılması ihaleleri yılın son günlerinde iptal edilmiş ve bu işler için ayrılan 6,5 milyon TL’lik bloke kaldırılarak bütçeden maliyeye kalmıştı.

Bu konuda ortaya çıkan rahatsızlık nedeni ile Dana'nın görevden alınma konusunda Başbakan tarafından talimat verildiği gelen bilgiler arasında.