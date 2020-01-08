POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARILAR

Kıbrıs’ı etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrasında bir çok yol etkilendi… Polis sürekli uyarılar yaparak sürücüleri dikkatli olmaya davet ediyor

Lefke – Güzelyurt bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle dün kapanan taşpınar - güzelyurt anayolu halen trafiğe kapalı bulunuyor.

Lapta oteller bölgesi ile karşıyaka arasında yer yer su birikintileri oluştu

Lefkoşa girne anayolu boğaz bölgesinde dağdan gelen su yer yer yol içerisine akıyor .. şiddetli yağpış görüş mesafesini de düşürdü

Dağyolu olarak bilinen girne - değirmenlik anayolu üzerinde çamurlu suların yol içerisine akması sonucu yolda kayganlık meydana geldi .

Girne - Değirmenlik Anayolunun zirve kısmında ayrıca buzlanma meydana geldi

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, mecbur kalınmadıkça da bu yolun kullanılmaması istendi

taşkent - dikmen - boğazköy yollarında dağdan gelen suların yol içerisine akması sonucu yer yer göllenmeler oluŞtu

Yılmazköy - Çamlıbel Anayolu üzerinde derenin taşması sonucu, sular yolun üzerinden akIYOR. Polis, söz konsuu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Cezaevi ışıkları ile Altınbaş ışıkları arasında KALAN yol su altında kaldığından Gazi Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapatıldı.

Tatlısu - Geçitkale Anayolunun, Mersinlik piknik alanı bölgesinde dolu yağışı nedeniyle yolda kayganlık ve buzlanma meydana gelDİ Polis, söz konsuu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi



Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2020, 14:00