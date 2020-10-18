Hüseyin ÇİÇEK

Güney Kıbrıs'ın Limasol, Larnaka, Lefkoşa ve Baf bölgelerinden hareket eden yüzlerce Rum motosikletli dün gece Derinya Sınır Kapısında buluştu. Burada müzik eşliğinde eylem yapan Rumlar Türkiye'yi protesto etti. Yunan bayraklı eylemciler, Maraş'ın açılmasını protesto ederken, Türkiye'nin adayı terk etmesini istedi.

KKTC polisi Derinya sınır kapısında olağanüstü önlemler alırken, çok sayıda KKTC vatandaşı da Türkiye ve KKTC bayraklarıyla sınır kapısında toplandı. Burada marşlar söylendi, konuşmalar yapıldı.

Bölgede oldukça geniş güvenlik önlemleri alan Gazimağusa Polisi, Derinya bölgesine giden vatandaşları, sınır kapısına 3 kilometreden fazla yaklaşmasına izin vermedi. Adeta etten duvar ören polis, gece boyunca bölgede nöbet tuttu. Polisin önlemleri sayesinde korkulan olmadı ve iki grupta karşılıklı slogan atarak olaysız bir şekilde bölgeden ayrıldı.

Polis etten duvar ördü

Bölgede oldukça geniş güvenlik önlemleri alan Gazimağusa Polisi, Derinya bölgesine giden vatandaşları, sınır kapısına 3 kilometreden fazla yaklaşmasına izin vermedi. Adeta etten duvar ören polis, gece boyunca bölgede nöbet tuttu.

Kısa süreli gerginlik yaşandı

Rum fanatiklerin eylemine karşı bölgede toplanan yüzlerce Kıbrıslı Türk, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudu. Vatandaşlar ayrıca İzmir Marşını da okuyarak zaman zaman tekbir getirdi. Bir ara sınır bölgesi yakınlarından ufak çapta bir patlama sesi gelmesi üzerine vatandaşlar polis bariyerini aşmaya çalıştı, ancak polisin müdahalesi sayesinde gerginlik çok kısa sürede sonlandı. Bölgede toplanan vatandaşlar, yeniden İstiklal Marşını okuduktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Rum tarafı ve BM’yi uyardı

Fanatik Rum grupları tarafından Derinya’da yapılan eyleme ilişkin, Cumhurbaşkanlığının Birleşmiş Milletler (BM) ve Rum Yönetimi nezdinde girişimlerinin devam ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, hem BM hem de Kıbrıs Rum Yönetimine, bu tür eylemlerin Kıbrıs’ta barışa ve huzura katkısı olmadığı gibi gerginlik yaratma riski taşıdığı izah edildi, provokasyonlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Derinya bölgesinde fanatik gruplarca yapılacağı anlaşılan eylemin ara bölgeye taşmaması ve sınırlarımızın ihlal edilmemesi için BM ve Rum tarafının gerekli tedbirlerini ciddiyetle almasını bekliyoruz.

İki toplum arasında gerginliğe yol açacak her türlü kışkırtıcı eylemden uzak durulması ve bu tür hareketlenmeler karşısında tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu tür provokasyonlar karşısında bütün kesimlerin soğukkanlılığını koruyarak kışkırtmaların amacına ulaşmasına engel olması büyük önem taşımaktadır.”