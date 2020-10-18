Umutlar 2021’e kaldı

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’taki sosyal yaşama da ağır darbe vurdu. Ülkemizde vaka sayısı düşük olmasına karşın geride bıraktığımız Haziran-Eylül aylarında sadece 3 düğün salonunda 150’den fazla iptal yaşandı.

Diyalog’a konuşan düğün salonu işletmecileri, iptaller yüzünden hem evlilik hazırlığı yapanların, hem de sektörün etkilendiğini belirterek, umutların 2021’e kaldığını söyledi. İşletmeciler, gerekli önlemlerin alınmasıyla düğün törenlerinin yapılmasından yana.

Ne dediler?..

Tarkan Uçar (Lions Garden Club)

“Geçtiğimiz yıl 36 düğün yaptık ancak bu yıl sadece 5 düğün yapabildik. Kapalılık sürecinde çok fazla düğün organizasyonu iptal edilmek zorunda kaldığından ciddi zararlara uğradık. Her yıl salonlarımıza yaptığımız restorasyonlar oluyor. Bu yıl küçük çapta bir restorasyon yaptık ve ne yazık ki yaptığımız harcamayı karşılayamadık. Yaşanan pandemi nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek adına 2019 yılı fiyatlarımızı uyguladık. Geçtiğimiz yıl böyle zamanlar bir sonraki yılın rezervasyonlarını alıyorduk ancak bu yıl çok az arayan oldu. Bu yıl düğün yapmayı planlayan ancak pandemi nedeniyle iptal edip önümüzdeki yıla yani 2021 yılına düğününü aktaran çok sayıda insan var ve önümüzdeki yılın takvimi neredeyse doldu. Bakanlar Kurulu kararı ile 17 Ekim tarihine kadar kapalı olacağımız duyuruldu ancak 17 Ekim sonrasında ne olacağımızla ilgili bir karar üretilmedi bir açıklama yapılmadı. 17 Ekim sonrasında da düğünlerimiz vardı ve onları da iptal etmek zorunda kaldık. Kafelerde barlarda ve restoranlarda insanlar dip dibe oturuyorken çok geniş alanlara sahip düğün salonları ne yazık ki hala kapalı. Bu yıl hem evlenecek olanların hem de bizlerin hayallerini yıktılar.

Sema Köse (Paradise Park)

“Geçtiğimiz yıl 85 civarı düğün yapmıştık ancak bu yıl yaşadığımız pandemi nedeniyle sadece 15 düğün yapabildik. Haziran ayında düğün yapabileceğimiz açıklansa da hazırlıklarla birlikte Temmuz ayında düğün yapmaya başlayabildik. Eylül ayı için çalışmalar yaparken sektörümüz ikinci bir kapanma ile karşı karşıya kaldık. Bu yıl düğünlerimizi geçtiğimiz yılki fiyatlarla yapmaya çalıştık. İndirimler yaptık ve bu indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptı ancak iki kez düğünlerini iptal etmek zorunda kaldılar. Bakanlar Kurulu kararları ile açılıp kapatılan sektörümüz 17’sine kadar kapalı olacak kararı sonrasında henüz bir açıklama yapılmadı. Kararlar tamamen bilinçsiz bir şekilde alındı. Restoran ve kafeler açıkken çok geniş alanlara sahip olmamıza rağmen devlet eli ile işlerimiz engellendi. Kıbrıs Türk halkı çok titizlik göstererek alınan kararlara uydu ve sıfır vakalı günler sağladı ancak acemice kararlar nedeniyle tedbirler gevşetildi ve vakalar yeniden yaşanmaya başladı. 2021 yılı için gerek yeni rezervasyon gerekse bu yıldan 2021 yılına aktarılan düğünlerin rezervasyonları ile neredeyse 2021 yılı rezervasyon takvimini dolduruyoruz. Rezervasyon alıyoruz ancak önümüzdeki yıl ne olacağımızı bilemiyoruz. Bizim sektörü tanımadan bilmeden alınan kararlar nedeniyle hükümeti ciddiyete ve istişareye davet ediyoruz…

Kemal Ağınlı (The Elysıum Park)

“Bu yıl maalesef pandemi nedeniyle çok kötü bir yıl geçirdik. Geçtiğimiz yıl 50 düğün yapıyorsaydık bu yıl 10 tane yaptık. Yaşanan salgın nedeniyle giderlerimizde ciddi artış olsa da bu yıl geçtiğimiz yıl uygulanan fiyatları uyguladık. Pandemi sürecinde bayağı bir iş kaybı yaşadık. Bu yılı öyle veya böyle geride bırakmaya hazırlanıyoruz. 2021 yılı için rezervasyonlarımız var ancak ne olacağımızı bilemiyoruz. Önümüzdeki yıl için aldığımız rezervasyonların yanı sıra bu yıldan iptal edilip 2021 yılına aktarılan bayağı bir düğünümüz var. Bakanlar Kurulu kararı ile 17 Ekim tarihine kadar kapalı olacağımız ve 17’sinde açılacağımız söylense de bugün oldu hala açılıp açılmayacağımızla ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Yakın bir zamanda düğün organizasyonumuz var ancak yapabilecek miyiz bilemiyoruz. Düğün salonu sadece organizasyon yapmıyor aldığı organizasyonla çok geniş bir sektöre kapı açıyor ancak ne yazık ki bizi göz ardı ediyorlar…”