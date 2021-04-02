Kuzeyde 40, güneyde 309 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 40, Güney Kıbrıs’ta ise 309 vaka saptandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kuzeyde dün 6 bin 430 test yapıldığı, tespit edilen 40 vakanın 32'sinin yerel olduğu, 35 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre; vakaların 16’sı Lefkoşa, 12’si Gazimağusa, 2’si Girne, 2’si de Lefke bölgesinden saptandı.

Bakanlık, pozitif vakalardan 8’inin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını bildiren bakanlık, 32 kişinin ise yerel vaka olduğunu duyurdu.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

“Lefkoşa Merkez- 1, Gönyeli-4, Değirmenlik-7, Çağlayan-2, K.Kaymaklı-1, Haspolat-1

Girne Merkez- 1, Alsancak-1

Gazimağusa Merkez -11, Mutluyaka-1

Lefke Merkez -1, Gemikonağı-1.”

KKTC’de bugüne kadarki test sayısı 752 bin 723’e, toplam vaka sayısı da 4 bin 444’e çıktı. Coronavirüse yakalanan 3 bin 994 kişi iyileşip taburcu olurken, halen tedavisi devam eden 424 hasta bulunuyor. Hastalardan 102’si Pandemi Merkezinde, 319’u pandemi otellerinde, 3’ü de yoğun bakımda.

Bugüne kadar 26 hasta virüs nedeniyle kaybedildi.

Güneyde test sayısı 43 bini aştı

Güney Kıbrıs’ta da dün Coronavirüs’ten tümü erkek 4 kişi hayatını kaybetti.

43 bin 914 test sonucunda 309 vaka saptandı. Toplam ölü sayısı 260’a, toplam vaka sayısı 46 bin 173’e yükseldi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre ölenlerin tümünün de başka sağlık sorunları da bulunuyordu. 87, 79, 62 ve 47 yaşındaki bu kişilerin dördü de aşısızdı.

Halen hastanede tedavi gören 190 kişiden 46’sının durumunun ciddi olduğu da kaydedildi.