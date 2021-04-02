Üst düzey katılım oldu

Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesini konu alan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) yapımı “Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin ilk bölümü dün akşam Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen galayla TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Dizinin galasına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ve bakanlar katıldı.

Koronavirüse karşı önlemlerin de alındığı 900 kişilik salona, 250 kişi alındı.

Gala gecesinde dizide rol alan sanatçılar da hazır bulundu.

Dizinin gösterileceği salona girmeden önce basına konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dizinin Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurulmasında fevkalade önemli olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, TRT’yi ve dizinin yapımında emeği geçenleri kutlayarak “Muhteşem bir dizi izleyeceğimizi biliyorum, seti de ziyaret etmiştik” dedi.

