‘Devletimize  sahip çıkalım’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “Rum-Yunan ikilisinin hala Kıbrıs’ın bütününü kontrolleri altına almayı hayal ettiklerini, bunun önlemenin tek yolunun egemenliğe, Devlet’e sahip çıkmak ve Anavatan Türkiye ile birlikte yürümek ve ekonomik kalkınmayı tamamlamak olduğunu” söyledi.

“Bugün Kıbrıs’tan önce İngilizleri kovmak sonra da Kıbrıs Türklerini yok ederek adayı Yunan yapmak için Rum-Yunan ikilisi tarafından kurulan EOKA terör örgütünün ilk bombayı patlatarak faaliyete geçtiği gündür” diyen Başbakan Saner, “Tarih ders alınması, geleceğe ışık tutması için yazılır. Kıbrıs Türk halkı, Rumların en solcusundan kilisesine kadar bir olmak suretiyle adanın Yunanistan’a bağlanması için plebisit yaptığını, teröre başvurduğunu asla unutmamalı, tedbirli olmaya devam etmelidir” ifadesini kullandı.

TRT’ye dizi için teşekkür etti

Saner, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nu (TRT) böyle bir günde, içinde Kıbrıs’ta Türklerin verdiği varoluş ve özgürlük mücadelesine de atıfta bulunulan bir dizinin yayınına başlaması dolayısıyla kutladı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner açıklamasına şöyle devam etti:

“1571’de başlayan Kıbrıs’taki Türk varlığı 1878’de adanın İngilizler tarafından bir oyunla ele geçirilmesinden sonra ciddi tehdit, baskı ve saldırılarla karşı karşıya kalmıştır.

1821’de Yunanistan’ın Mora yarımadasında başlayan Türk katliamı o tarihlerden başlayarak “Megalo İdea- Büyük Ülkü” anlayışı çerçevesinde Kıbrıs’a da uzatılarak Büyük Yunanistan’ın oluşturulması hedeflenmiştir.

Bunun için önce İngilizleri adadan kovmayı, sonra da Kıbrıs Türkü’nü yok etmeyi planlayan Kıbrıs Rumları 1 Nisan 1955’te ilk bombayı patlatarak gayesi ENOSİS, yani adanın Yunanistan’a bağlanması olan EOKA- yani ‘Kıbrıslıların Milli Mücadele Örgütü’nü’ faaliyete geçirmiştir.

1 Nisan 1955’in gayesi nedir halkımız hiç unutmamalıdır.

Anavatan Türkiye ile birlikte tüm çabalarımız buna yöneliktir.