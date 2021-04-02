Her yerde Yunan bayrağı

Rum terör örgütü EOKA’nın 66’ıncı kuruluş yıldönümü münasebetiyle Güney Kıbrıs’ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hayatını kaybeden EOKA’cıların mezarı başında düzenlenen törene Rum lideri Nikos Anastasiadis de katıldı.

Bu arada kiliselerde de dini ayinler düzenlendi. EOKA’nın kuruluşu münasebetiyle tören düzenlenen her yerde Yunan bayrakları vardı.

DİKO ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği de EOKA’nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

DİKO, EOKA mücadelecilerinin kendilerine bugüne kadarki en güçlü şey olan “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni miras bıraktığını kaydederek, Kıbrıs sorununun gayriresmî beşli konferans arifesinde içinde bulunduğu kritik kavşakta, “bölünme” ve iki devletliliği ileri götürmeye çalışan Türkiye karşısında EOKA mücadelecilerinden güç alma çağrısında bulundu.

Habere göre Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ise, “Kıbrıs halkının bir süper güce karşı ayaklandığını ve jeopolitik olgulara meydan okuyarak özgürlük-kendine yetme talep ettiğini” belirtti.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin açıklamasında ayrıca, “Kıbrıs ve Kıbrıs halkının özgürlüğünü kısıtlayacak, Türklerin tahrikkâr taleplerinden uzak bir çözüm istiyoruz” denildi.