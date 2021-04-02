Sağlık karnesi kalktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugün itibarıyla Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından verilen “sağlık karnesi” uygulamasına son verildiğini duyurdu.

Kararın, sosyal sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanması için gerekli provizyon işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceği için alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Coronavirüs vakalarının yayılmasının engellenmesi ve halkın sağlığını korumak amacıyla, sigortalılar ile onların geçindirmekle yükümlülerinin kamu sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alabilmeleri için gerekli olan provizyon işlemleri elektronik ortamda yapılacak.

Bu nedenle dünden itibaren Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından verilen sağlık karnesi uygulamasına son verildi.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden gelir ve aylık alan sigortalılar dahil tüm sigortalılar ve onların geçindirmekle yükümlü olduğu kişilerin sağlık karnesi hakkı olup olmadığı Daire ile Sağlık Bakanlığı arasındaki elektronik veri paylaşımına olanak sağlayan yazılım sistemi üzerinden sorgulanacak ve onaylar bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Kamu sağlık kurumlarına yapılacak başvurularda, vatandaş olanlar kimlik kartlarını, vatandaş olmayanlar ise pasaportlarını ibraz etmek suretiyle sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Açıklamada, “1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, sağlık karnesi için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvuru yapılmasına gerek duyulmadığı tüm sigortalılarımıza önemle duyurulur” denildi.