Azerbaycana kimlikle seyahat başladı

Türkiye ve Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemini başlatan uygulamanın yürürlüğe girmesi vesilesiyle Twitter hesabından "Tek Millet İki Devlet" etiketiyle bir mesaj paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Can Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı. Dün yürürlüğe giren uygulama uyarınca, iki ülke vatandaşları, yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesine 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebiliyor. Türkiye ve Azerbaycan arasında kimlikle seyahat uygulamasının yürürlüğe girmesi, İstanbul Havalimanı'ndan yolculuk yapacak kişileri memnun etti. Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle Bakü'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen işçi Murat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında kimlikle seyahat döneminin başlatılmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Yılmaz, uygulamanın büyük bir kolaylık sağlayacağını dile getirerek, "Uygulama, aslında şu ana kadar da hayata geçirilebilirdi. Azerbaycanlı arkadaşlarım da benimle aynı fikirde. İki devlet, tek millet için gerekli bir uygulama. Hayırlı olsun." dedi. Azerbaycan'da devlet memurluğu yapan Rovshan Mahmutzade ise havalimanından Bakü'ye yolculuk yapacağını, uygulamadan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Mahmutzade, yeni uygulamayla daha rahat seyahat edeceklerini anlatarak, "Aslında bu uygulama bana göre kardeş olmanın adımları. Daha güzel günlerde ve seyahatlerde buluşmak üzere… Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın detayları

Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek.

Her iki ülke vatandaşlarının bu belgeyi Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekecek.

Yeni tip çipli kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi yalnızca Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerde mümkün olurken, üçüncü ülkelerden Türkiye veya Azerbaycan'a gelişlerde pasaport kullanımı zorunlu olmaya devam edecek.

Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla ikamet izni başvurusu yapılamazken, Türkiye'de veya Azerbaycan'da 90 günden fazla ikamet etmek isteyen vatandaşlar, kalmak istenilen süreden 60 gün daha fazla geçerlilik süresi bulunan pasaportlarıyla ikamet izni başvurusunda bulunabilecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 09:59