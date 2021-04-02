Kansere karşı rutin kontrol yapılmalı

Hurşide BAYBORA

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, kanser hastalığında erken tanının önemine vurgu yaparak herkesin yılda bir kez rutin kontrollerini yaptırması çağrısında bulundu.

KHYD, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla dernek binası önünde geleneksel lokma dağıtma etkinliği düzenledi.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, hafta dolayısıyla kanser hastalığıyla ilgili farkındalığı artırmak istediklerini vurgulayarak dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kocaismail, basın mensuplarının 28 yıldır kanser konusunda yaptığı haberlerle toplumun erken tanı bilincine sahip olmasına en büyük katkıyı koyduğunu söyleyerek, “1-7 Nisan Kanser Haftasında hepinizi kutlar ve teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Kanser Haftası’na hem yeni teşhis alan kanser hastalarının sıkıntıları hem de kaybedilen hastaların acısıyla girdiklerini dile getiren Kocaismail, “Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve sağlık dilerken sevindirici bir gerçeğe dikkat çekmek istiyoruz.” dedi.

“Pandemiden dolayı olumsuzluklar yaşanıyor”

Bu süre içerisinde binlerce kanser hastasının kanser tedavisini başarıyla bitirip normal yaşamlarını sürdürdüğünü, bunun erken tanı bilincinin yerleşmesi sonucunda başarıldığını ve kanserin artık ölümle eşdeğer olmasının ortadan kaldırıldığını söyleyen Kocaismail, bir yıldan beri pandeminin olumsuzluklarını yaşayan tüm ülkeler gibi KKTC’de de sağlıkta ve ekonomide olumsuzluklar yaşandığını belirtti.

Kanser hastalarının yaşadıkları başlıca olumsuzluklardan birinin ada ülkesi olunması nedeniyle uçuşlara bağlı aksayan ilaç alımları sonucunda tedavilerin aksaması olduğunu kaydeden Kocaismail, bugün artık uzun süreli ilaç eksikliklerinin söz konusu olmadığını belirtti.

“Kanserle ilgili devlet politikası olmalı”

Hem hayat kurtarmak hem de devletin belini büken pahalı kanser ilaçlarına ihtiyaç duymamak için “kanserle ilgili devlet politikası” olması gerektiğini vurgulayan Kocaismail, bugün neredeyse teşhislerin yüzde elliden fazlasının kişilerin vücutlarındaki değişiklikleri fark ederek kendileri tarafından tespit edildiğini kaydetti.