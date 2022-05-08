Forest nihayet 4-0

Stat: Cihangir Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı
K. Kaymaklı: Raif, Bahadır, Sena, Gökhan, Mikail, Tuğrul (Dk 87 Arda Aşina), Agit (Dk 87 Alp), Yankı (Dk 87 Ahmet), Felix, Sertan (Dk 74 Hasan Çakır), Arda Kortay (Dk 17 Mehmet Koyuncu)
MAY: Kemal, Mustafa Vardi, Bayram (Dk 76 Özgür Gül), Mejdi, Ömer Gül, Mehmet Tekin (Dk 72 Yakup), Vakkas, Aksel, Memduh, Billy, Chibuzor
Goller: Dk 18 Obada Felix Dk 52 Sertan Kırma Dk 68 Mehmet Koyuncu Dk 84 Tuğrul Çiftçioğlu
AKSA Süper Lig’in 30. haftasında Kaymaklı Kaymaklı’nın cezası nedeniyle Cihangir sahasında oynanan K.Kaymaklı - Merit Alsancak Yeşilova maçında kazanan 4-0’lık skorla K. Kaymaklı oldu. K.Kaymaklı 6 maç sonra galibiyetle tanıştı.
Dk.2: MAY atağında Billy’in pasında topla buluşan Vakkas’ın vuruşunda kaleci Raif ayaklarıyla topu çıkardı.
Dk.17: Kaymaklı frikik atışında Felix’in vuruşunda top auta gitti.
Dk.18: Kemal’in pasında topla buluşan Mejdi’nin hatalı pasında Felix topu ağlara gönderdi. 1-0
Dk.45: Kaymaklı atağında Felix karşı karşıya kaldı vuruşunda top auta gitti.
Dk.52: Felix’in pasında topla buluşan Sertan sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
Dk.68: K. Kaymaklı organize atağında sol çaprazdan Mehmet Koyuncu’nun vuruşunda top ağlara gitti.3-0
Dk.84: Yankı’nın pasında topla buluşan Tuğrul’un vuruşunda top ağlara gitti. 4-0
Bu sonuçla K. Kaymaklı play-out dışında kaldı. K. Kaymaklı 42 puana yükseldi. MAY 51 puanda kaldı.