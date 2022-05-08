Acaba hangisi

Özlem ÇİMENDAL

Kuzey Kıbrıs’ta yeni hükümetin kurulması tam bir bilmeceye dönüştü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, genel başkan Faiz Sucuoğlu dışında bir aday belirlenmesi yönündeki mesajı üzerine UBP örgütleri geceli, gündüzlü ‘adaylar üzerinde’ çalışma yapmaya başladı. Ancak dün itibarıyla yeni hükümeti hangi milletvekilinin kuracağı netleşmedi.

Daha önce ‘adaylar arasında’ sadece İçişleri Bakanı Ünal Üstel ile Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’un adı geçerken, son anda bu isimlere Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun adı da eklendi. Diyalog muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, parti tabanından bu yönde destek geldiğini doğruladı.

Partinin en yaşlı milletvekili olması nedeniyle Ünal Üstel’in Başbakanlık görevini üstlenmesi konusunda kulis faaliyetleri devam ederken, gençlerin Hasan Taçoy’a destek verdiği iddia edildi.

Bu arada Üstel’in dün Faiz Sucuoğlu ile ‘son gelişmeleri’ detaylı bir şekilde görüştüğü öğrenildi.

Kim, nasıl belirleyecek?

UBP’nin en yetkili organı olan Parti Meclisi’nin ne zaman toplanacağı ise netleşmedi. Bu konuda kararı parti lideri Faiz Sucuoğlu’nun vereceği belirtiliyor. Sucuoğlu ise “en yakın zamanda toplantı çağrısı yapılacak” diyor.

Parti Genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da kendisiyle temasa geçen milletvekillerine toplantı tarihi konusunda bilgisinin olmadığını söylüyor.

UBP’liler, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek olan milletvekilini parti meclisinin tek başına belirleme yetkisinin olup olmadığı konusunda hukuki bilgi istendiğini belirtiyor, partide tam bir karmaşanın hakim olduğunu söylüyor.

Benzeri görülmedi

Siyaset tarihinde benzeri görülmemiş bu gelişme vatandaşların da tepkisine yol açtı. Sosyal medyada

yer alan mesajlarda yeni hükümeti hangi milletvekilinin kuracağı konusunda bahisler yapılıyor, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın uyguladığı yöntem eleştiriliyor ve UBP’nin kan kaybına uğradığı belirtiliyor.

Yorumlarda Sucuoğlu’nun neden istifa etmediği de sorgulanıyor.