Fakirleşiyoruz

KKTC İstatistik Kurumu, Nisan ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı.

Nisan ayında yüzde 5.07 olan enflasyon, önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34.20 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88.81 arttı.

Nisan ayında fiyatı en fazla artan üç malın yüzde 134.76 ile beyaz lahana, yüzde 112.84 ile çiçek lahanası ve yüzde 91.78 ile bira alkollü içecek (teneke kutuda) olduğu belirtildi.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç malın ise yüzde 49.58 ile bakla, yüzde 45.05 ile salatalık ve yüzde 40.00 ile piyango bileti (TC) olduğu kaydedildi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 17.16 ile alkollü içecekler ve tütün ana grubunda meydana geldi.

Giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 10.27, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 8.70, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 6.01, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 4.82, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 4.81, ulaştırma ana grubunda yüzde 4.08, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2.47, sağlık ana grubunda yüzde 1.43, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.89, haberleşme ana grubunda yüzde 0.53 ve eğitim ana grubunda yüzde 0.33 artış oldu.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 556 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 44 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş meydana geldi.