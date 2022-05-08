Baf Türk Birliği, pandemi nedeni ile ara verdiği Geleneksel Herse Günü etkinliğini Gazimağusa’da yeniden başlatarak dayanışma örneği sergiledi.

Etkinlikte açıklama yapan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Lala Mustafa Paşa Mahallesinde Baf göçmeni halkın çoğunlukta olduğunu ve bölgede düzenlenen bu etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Arter, hem şehrin insanının kaynaşması hem de Kıbrıs kültürünün unutulmaması için bu tür etkinliklerin geleneksel hale getirilmesinin de ayrı bir güzellik olduğunu belirtti.

Arter açıklamasında, “pandemi ile başlayan ancak sonrasında yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntıların bazı değerlerimizi yaşamayı ve yaşatmayı yontsa da yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, bu toplumun yeniden ayağa kalkacağından umutluyuz” ifadelerine yer verdi.

Etkinlikte konuşan Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen de gayenin özelde Baf, genelde ise Kıbrıs kültürünü yaşatmak adına geleneksel hale getirilen herse günü etkinliğinin devamlılığının sağlanması olduğunu belirtti.

Etkinlikte seslendirdikleri ülkemiz şarkıları ile beğeni toplayan Retro Çalgıcıları sahne alırken, Baflılar’ın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte herse ve lokma dağıtıldı, anılar pekiştirildi.

