ABD’den destek istedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis aracılığıyla ABD Başkanı Joe Biden’a mesaj gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Yeni Demokrasi (ND) kongresinde konuşmak için Atina’ya giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 16 Mayıs’ta Washington’da ABD Başkanı Biden ile görüşmesi öncesinde Miçotakis’le dün bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre, görüşme sonrasında basın toplantısı düzenleyen Anastasiadis Rum ve Yunan hükümetleri olarak, “Uluslararası Hukuka ve Deniz Hukuku’na, devletlerin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliklerine saygılı olmak kaydıyla hiçbir devletle işbirliğini dışlamadıklarını” söyledi.

Miçotakis ile Kıbrıs sorunu da dahil geniş bir konu yelpazesini ele aldıklarını söyleyen Anastasiadis “Sayın Nuland’ın ziyareti, diyaloğun yeniden başlaması şartlarının yaratılması için BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs temsilcisi atama çabaları ve Sayın Tatar’a göndermek üzere hazırladığım somut teklifler içeren mektup konularını ele aldık” dedi.

Görüşmeleri sırasında, Rum ve Yunan hükümetlerinin hedef ve eylemlerinde eşgüdüm olması için Miçotakis’in yapacağı ABD ziyaretini de masaya yatırdıklarını anlatan Anastasiadis, “Bu çerçevede Yunan Başbakanı, Amerikan Başkanı ile görüşmesinde yayılmacı emellerin veya düşmanca eylemlerin tehlikelerine dikkat çekecek” iddiasında bulundu.

Anastasiadis, şunları ekledi:

“Kıbrıs ve Yunanistan olarak, hiçbir devletle işbirliğini dışlamıyoruz. Ne kurduğumuz üçlü işbirliklerinden, ne de çoklu işbirliklerinde. Talebimiz, uluslararası hukuka, Deniz Hukuku’na, devletlerin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliklerine saygıdır. Görüşme gündemimizde enerji krizi ve bölgedeki enerji çalışmaları da yer aldı. Bu çalışmalar Türkiye’yi, Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümden edinebileceği menfaatleri anlamaya yöneltebilir.”