Çarşıya bahar geldi

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’nın tarihi ve turistik bölgelerinden Arasta dün oldukça hareketli bir gün yaşadı. Gerek güneyden gelen Rumlar gerekse kuzeyde yaşayan vatandaşlar tarihi Arasta bölgesini ziyaret ederek buradaki dükkânlardan alışveriş yapıp bölgedeki kafe ve restoranlarda zaman geçirdi. Vatandaşlar bölgenin tarihi dokusu eşliğinde güzel havanın tadını çıkardı. Tarihi çarşı turistler ve Rumların uğrak yeri olurken, esnafın işleri de canlanmaya başladı. Pandeminin hafiflemesi ile bölgeye gelen insan sayısında gözle görülür bir artış olduğunu belirten esnaf ise bu durumun işlerine yansıdığını ifade etti. Çarşıya baharın geldiğini söyleyen esnaf, bölgenin cazibe merkezi olması için daha çok tanıtım ve yatırım istedi.