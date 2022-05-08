Gönül birliği  perçinlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile sağlık alanında devam eden ilişkilerin KKTC sağlık sistemine yansımalarının olumlu olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’de düzenlenen 15. Ulusal Endoüroloji Kongresi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, kongrede yer alan doktorları KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kongrenin KKTC’de düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

“KKTC genç bir cumhuriyettir. Büyük mücadeleler verilmiştir. Burada bir Türklük kavgası verilmiştir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarihine ve verilen mücadeleye değindi.

“Türk dünyasının kopmaz bir parçası olarak mücadelemizi yürüttük” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz sömürge yönetiminde Rum-Yunan ikilisi tarafından adayı Yunanistan’a bağlama hedefiyle Kıbrıs Türklerine yönelik yapılan insanlık dışı muameleyi anımsattı.

KKTC’nin güçlenmesi için uğraş verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin artmasını ve gönül birliğinin perçinlenmesini olumlu gelişmeler olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin adadan çekilmesini sağlamak için yapılan oyunlara karşı durmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kongrede yer alan doktorlara hitaben, “Arkamızda 85 milyon nüfuslu

Türkiye Cumhuriyet vardır. Sizler varsınız” dedi.