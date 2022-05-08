Arıklı: Kimsenin iki dudağına bakmıyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy’un “Arıklı da, Ataoğlu da Ankara'nın iki dudağına bakıyor” ifadelerine karşılık verdi.

“Bizim kimsenin iki dudağına baktığımız falan yok” diyen Arıklı, “Ama illa da bir yerlerin iki dudağına bakmak zorunda kalacaksak bu Washington veya Brüksel değil Ankara olur” ifadelerini kullandı.

Arıklı, açıklamasının sonunda CTP Milletvekili Akansoy’a, “Peki ya siz? Mesela Annan Planı döneminde kimin iki dudağının arasına sıkışmıştınız?” sorusunu yöneltti.