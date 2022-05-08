Uyarıcı yayınlar sonuç verdi

Elektrik Kurumu’nun abonelere dağıttığı faturalarda kilowat başına 0.60 kuruşluk ‘Yakıt Değişim Beledeli’ gazetemizin uyarıcı yayınları sonrasında kaldırıldı.

Diyalog, önceki gün manşet haberinde halka çağrıda bulunarak “faturaları ödemeyiniz” demiş ve bu uygulamanın yasa dışı olduğu nu belirtmişti.

Maliye bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da “iki kez vergi talep edilmesi yasalara aykırıdır” şeklindeki açıklaması sonrasında ilk adımı Elektrik Kurumu attı ve ‘Yakıt Değişim Ücreti’ vergisinin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Bakanlar Kurulu da “Elektrik İnkişaf (Değişiklik-No 3) Nizamnamesi”ni onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımladı.

Kararda, Nisan 2022 ayı tüketimi faturalarında tüm tarifelere uygulanan Yakıt Değişim Değeri karşılığı ücreti ve buna denk gelen KDV tutarının tüketicilerin tüketim bakiyesinden düşürüleceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022, 02:43