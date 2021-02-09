Futbolu çok özledik

Beyzade ÜNALMIŞ

Maraş Teknik Direktörü İzzet Kaçmaz takımla en son 10 ay önce idman yaptığını ve futbolu çok özlediğini söyledi.

Planlamamızı yaptık

Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun Ağustos ayını kapsayan bir takvim açıklaması olduğunu ifade eden Maraş Teknik Direktörü İzzet Kaçmaz, kendilerinin de bu takvime göre planlama yaptıklarını ifade etti.

Geçen yıldan uzağız

Futbolsuz dönemin zor bir dönem olduğunu ifade eden Maraş Teknik Direktörü İzzet Kaçmaz takımı ile en son idmanını 10 ay önce yaptığını söyledi. Geçen yılki takım görüntüsünden çok ama çok uzakta olduklarını ifade eden Kaçmaz, oyuncu grubunun bireysel çalıştığını ifade etse de bu çalışmayı görmedikten sonra oyuncularla ilgili olarak açıklama yapmanın çok zor olduğunu ifade etti.

Zor bir dönemden geçiyoruz

Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimizi ifade eden Maraş Teknik Direktörü İzzet Kaçmaz federasyon tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Nisan sonu Mayıs başı gibi start verme düşünceleri olduğunu söyledi. Oyuncu grubunun bireysel olarak çalışma yapsa da nasıl geleceklerini çok merak ettiğini söyleyen Kaçmaz, süreci herkes gibi kendisinin de merak ettiğini söyledi.

Kadro şekillendi

Genç oyuncu kadrosu ve yaş ortalaması düşük oyuncu grubunun bu süreçte tek avantajları olduğunu belirten Maraş Teknik Direktörü İzzet Kaçmaz, yeni sezonda geçen yıl takımda yer alan kiralık isimlerin bu sezon aralarında olmayacağını da ifade etti. Yıldıray, Tahsin, Cenker ve Aziz’in yeni sezonda kendileri ile olmayacağını belirten Kaçmaz, genç bir kadro ile sürece başlayacaklarını ve ekonomik duruma göre transfer ve yol haritalarını ise belirleyeceklerini aktardı.

Gidenlerin yerini dolduracağız

Şu an itibariyle önlerinde karamsar bir tablo olduğunu ancak dünyanın sonu olmadığını ifade eden Kaçmaz, elbette giden oyuncuların yerlerini doldurarak yola çıkacaklarını ifade etti. Özellikle altyapı kurma konusunda başkanla geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğini ifade eden Maraş Teknik Direktörü İzzet Kaçmaz, bunu oluşturma adına temeli sağlama almak adına kısa süre içerisinde yine başkanla bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.