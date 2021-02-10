Salgın ciddiye alınmalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, salgınla mücadele konusunda hükümete önerilerde bulundu. Özersay, hükümeti Sağlık Üst Kurulu’yla iki başlı bir görüntü yaratmamaya çağırdı.

Kudret Özersay, ülkeyi yeniden kapanma noktasına getirenin arka arkaya alınan yanlış kararlar olduğunu vurgulayarak, hükümete bir dizi öneride bulundu.

Özersay şunları kaydetti:

“Birinci gündem maddeniz salgınla mücadele olsun. Sağlık Üst Kurulu’yla iki başlı bir görüntü yaratmayın. Kararları alıp açıklamakta gecikmeyin. Vatandaşı düzenli ve anlaşılır şekilde bilgilendirin. Herkesi memnun etmeye çalışmayın. İnsanlara karşı dürüst olun.100 vaka varsa söyleyin, ikiye bölüp peyderpey açıklamayın. Kamuoyuna güven veren bir tutum içerisinde olun. Biz de Halkın Partisi olarak, sahip olduğumuz tecrübe çerçevesinde her bir eşikte yardımcı olmaya hazırız çünkü hepimizin can güvenliği söz konusu.”

Katıldığı programda, hükümetin kriz yönetimine ilişkin eleştirilerde bulunan Özersay, yapıcı bir muhalefet anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Özersay, hükümetin salgın konusunu yeterince ciddiye almadığını, kararların geç alınıp uygulandığını ve gündemlerinin birinci maddesinin pandemi olmadığını savunarak, “Aylardır devam eden bir kriz durumu olduğunda, çok iyi bir kriz yönetimine ihtiyacınız vardır” dedi. Özersay, kriz yönetimi bağlamında bir önceki hükümetle şimdiki hükümet arasında sekiz temel fark olduğuna işaret etti.

“Biz herkesi memnun etmeye çalışmadık “

Mevcut hükümetin kimseyi küstürmeden, herkesi memnun etmeye çalışırken hızlı karar almaktan uzaklaştığını ifade eden Özersay, “Biz herkesi memnun etmeye çalışmadık” dedi.

Şu anki hükümetin vatandaşa kulak vermediğini savunan Özersay, temaslıların kendilerini karantina merkezlerindeki koşullar nedeniyle gizlediğini, hükümetin bunu duyurduğunu ancak herhangi bir denetim ya da düzeltme yapmadığını savundu.