Bir ilk yaşandı

Çiğdem AYDIN

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, çiçekçiler kapalı olduğu için dün doğum gününü kutlayan eşi Nurgül Arıklı’ya marul hediye etti. Arıklı’nın bu konuda paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Arıklı fotoğrafın altına şunları yazdı:

“Hayat arkadaşım, can yoldaşım biricik aşkım doğum günün kutlu olsun. Çiçekçiler kapalı. Bahçemde yetiştirdiğim marulu çiçek armonisi olarak kabul et...”

Sanver’den yorum

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver ise, Arıklı’nın ‘marul hediyesini’ zenginleştirmek amacıyla bir öneri yaptı ve şöyle dedi:

“Marul fikri güzel de ben olsam dış tarafını lahana yaprağıyla aralarını golyandro maydanozla kombinlerdim. Aranjman tam olurdu…”