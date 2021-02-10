Yemlerden şüphe ediliyor

Ömer KADİROĞLU

Dikmen’de yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Yusuf Barbet’in 60 kuzusu henüz tespit edilemeyen bir nedenden öldü. Uzun yıllar büyükbaş hayvancılıkla uğraşan ve bir süre önce de küçükbaş hayvan yetiştirmeye başlayan Yusuf Barbet, ölümlerin yemlerden kaynaklandığını belirtti. Diyalog’a konuşan Barbet, “ Kayıtlı 90 hayvanımdan 35 tane hayvan kaldı. Veteriner hekimler gelip, baktı. Yapılan otopside hayvanların yem zehirlenmesinden öldüğü belirlendi” ifadelerini kullandı.

Bakanlık ilgilendi

Bu arada Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre, yaşanan olay sonrasında Tarım Bakanlığı Dikmen’e üst düzeyde bir araştırma ekibi gönderdi. Genel Tarım Sigortası Müdürü, Veteriner Dairesi yetkilisi ve diğer yetkililerin, yemlerden örnek aldığı ve inceleme başlattığı belirtilirken, kesin sonucun bugün ortaya çıkacağı kaydedildi.