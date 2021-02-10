Temaslılar gizlenmesin

Mehmetçik’te 4, Değirmenlik’te ise 3 pozitif vakaya rastlandı. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler açıklamaya yaparak, halka çağrıda bulundu; temaslıların kendilerini gizlememelerini istedi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bölgede 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı, temaslıların kendisini gizleme eğiliminde olduğunu ifade etti.

Sarıçizmeli'nin açıklaması şöyle: "Belediye hudutlarımız içerisinde maalesef kesinleşmiş 4 pozitif vakamız tespit edilmiştir. Tümü de şu anda Sağlık Bakanlığı kontrolü altındadır. Tespit edilen temaslılar da karantina merkezlerine taşınmaktadır. Anlaşılan o ki bazı temaslılar kendini gizleme eğilimindedir. Arkadaşlar, bunun gizlenecek tarafı yoktur. Dolayısı ile temaslı olduğunu düşünen arkadaşların ivedilikle kendini izole etmesi ve Sağlık Bakanlığına bilgi vermeleri çok önem taşımaktadır. Tüm bölge halkımıza çağrımdır. Lütfen mecbur kalmadıkça evinizden çıkmayınız, çıktığınızda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami dikkat ediniz.”

Karavezirler: Kurallara uyalım

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, bölgede önceki gün yapılan 728 PCR testi sonucunda 3 pozitif vakaya rastlandığını, 725 kişinin test sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

Testlerde Değirmenlik Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışan Sağlık Bakanlığı'na, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karavezirler, “Sosyal mesafemizi koruyalım, kalabalıklardan uzak duralım, maskemizi takalım ve hijyenimize özen gösterelim” mesajını iletti.

Değirmenlik Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede bir sonraki PCR testleri 11 Şubat’ta 09.00-16.00 saatleri arasında Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi’nde (Meriç) yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 11:25