Çoğu gitti azı kaldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güzelyurt ve Mesarya Ovası Su Tüneli’nin bu yıl içeresinde tamamlanmasının hedeflendiği söyledi.

Yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, Güzelyurt ve Mesarya Ovası Su Tüneli’nde incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu’na Devlet Su İşleri (DSİ) Proje Müdürü Yusuf Şahin, DSİ Kontrol Mühendisi Özgür Şahanoğlu, DSİ Kalite Kontrol Sorumlusu Hüseyin Kul, Makyol Şantiye Şefi Alper Erdem ve Tünel Şefi Yaşar Çevik tarafından tünelle ilgili teknik detaylar verildi.

Toplamda 5 bin 700 metre olan sulama tünelinin 4 bin 456 metresine kadar kazı çalışmalarının tamamlandığı, bin 244 metre daha kazı yapılacak mesafe kaldığı kaydedilen açıklamada, 35 işçi tarafından 24 saat vardiya usulü ile devam eden tünel çalışmalarında, günlük 20 metre hızla ilerleme kaydedildiği bildirildi.

Çavuşoğlu tünelin içine girdi

Bakan Çavuşoğlu, beraberindekilerle birlikte şantiye alanını gezdi. Sulama Tüneli’nin içerisine de giren Bakan Çavuşoğlu, lokomotif aracılığıyla şu anda tünelde kazılmakta olan en son noktaya kadar gitti.

Çavuşoğlu, 2010 yılından beri ülkeye içme-kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışmaların yanında, tarımsal sulama çalışmalarının da proje anlamında uzun bir zamandır devam ettiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, 3 yıldan bu yana su projesinin hayata geçmesiyle ilgili çalışmaların kesintisiz 24 saat esasına bağlı olmak kaydıyla sürdürüldüğünü ifade ederek, “Türkiye’nin büyük düşüncesinin sonucu olarak hazırlanan bu proje, fikir büyüklüğü yanında, maddi açıdan da çok büyük harcamalarla hayata geçirilebilecek bir projedir” dedi.