2021’i de kaybetmeyelim

Halkın Partisi(HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, kademeli açılmaya gidebilmek için planlı aşı programına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Verilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programında konuşan Ayşegül Baybars, “2021’i de kaybetmemek için yapılması gereken en önemli şey, tüm dünyanın yaptığı gibi aşı programıdır” dedi.

Baybars “Hangi yaş grubunu, hangi sektör çalışanlarını, hangi sıklıkta aşılayacağımızın planlanması gerekiyor. Bu planla birlikte kaç aşıya ihtiyacımız olacağı da ortaya çıkacaktır. Hükümet bu konuda çalışıldığını söyledi ancak farklı sağlık uzmanlarının henüz bir aşı programının olmadığı yönündeki uyarıları devam ediyor. 2021’in de kayıp yıl olmaması için aşı planlamasının yapılması ve aşılamanın en erken zamanda tamamlanması gerekiyor. Hükümet, bu hafta ülkemizi ziyaret edecek olan (Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı) Sayın Fuat Oktay’a yaş gruplarını ve aşılama dönemlerini içeren derli toplu bir aşılama programı sunabilmelidir” şeklinde konuştu.

Aşı tedariki hangi dönemlerde sağlanabileceği istişare edilirse, topluma da turizm, gayrimenkul ve yükseköğrenimde yapılabilecek açılımlara ilişkin net bir şey söylenebileceğini kaydeden Baybars,

“Cumhurbaşkanı’nın hükümetten aldığı bilgilerle 3-4 aydır aşı arayışında ve ciddi temas içinde olması, Kıbrıs Türkü’nün hakkı olan aşıya ulaşması için kanal açması gerekiyordu diye düşünüyorum” dedi.