Birileri ortalığı karıştırıyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alındığına dair spekülatif söylemler dün akşam ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada bazı mecralarda yayılan “Pilli görevden alındı, yerine Ünal Üstel atandı ”iddiaları kısa sürede birçok yerde yayıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da asılsız haberi kendi kişisel sayfasında paylaştı. Özellikle facebook’ta yayılan habere olumlu ve olumsuz yorumlar yapıldı.

Kabine değişliğine dair söylemler üzerine Başbakan Ersan Saner, açıklama yapmak zorunda kaldı. Başbakan Saner, kabine değişimi olmadığını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, böyle bir şey olmadığını, herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini söyledi. Başbakan Saner, 15 gün önce de bu yönde bir iddia ortaya atıldığını hatırlatarak, asılsız söylemlere kulak asılmaması gerektiğini belirtti. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı ise kabine değişikliği olmadığını, dedikodulara inanılmaması gerektiğini vurguladı.

Daha öncede asılsız haber yapılmıştı.

Geçtiğimiz Ocak ayında da Bakan Pilli’nin görevden alınacağına dair yine sosyal medyada iddialar ortaya atılmıştı. Başbakan Ersan Saner de iddiaları yalanlamış, Pilli’nin işini çok iyi yapan, dünyanın sayılı sağlık bakanlarından biri olduğunu dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 12:36