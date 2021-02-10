Ortak hareket

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’le, Rum Yönetimi Başkanı Nikoas Anastasiadis arasındaki görüşmede, 5’li konferansta izlenecek yöntem konusunda tam bir görüş birliğine varıldığı ve ‘kırmızı çizgilerin’ belirlendiği açıklandı.

Fileleftheros gazetesi “Kırmızı Çizgileri Belirlediler… Lefkoşa ile Atina Çözüm Şekli ve Başlangıç Noktasıyla İlgili Tezlerini Netleştirdi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum ve Yunan Hükümetlerinin Kıbrıs sorunundaki Türk yöntemlerine yanıt vermek için ellerini çabuk tuttuklarını ve aldıkları kararlarla, sorununun özüne temas ettiklerini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in, Rum Başkanlık Sarayı’ndaki görüşmelerinde çözümün şekli ile başlangıç noktasına dair iki kırmızıçizgi belirlediğini kaydetti, özetle şöyle devam etti:

“İlk olarak, Lefkoşa ile Atina Kıbrıs sorununun çözüm şekline ilişkin hiçbir tartışmaya girmeyecekleri; yani Türk tarafının ileri götürdüğü çözüm şeklini doğrudan veya dolaylı tartışmayacakları konusunda anlaşmıştır. Kıbrıs ve Yunanistan Hükümetleri için Kıbrıs sorunundaki uzlaşının, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olduğu nettir ve bunun ötesinde hiçbir tartışmaya girilmeyecektir.

İkinci olarak ise, Kıbrıs ile Yunanistan Kıbrıs sorunundaki yeni çabanın net bir başlangıç noktası olmasını ve müzakerelerin koptuğu noktanın açıklığa kavuşturulmasını istemektedir. Yani, o zamana kadar yapılan işin ortaya çıkması.”

Konferans sonrasında zirve

Gazete, elde ettiği teyit edilmemiş bilgilere göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gayrı resmi beşli konferansı mart ayının ikinci yarısında toplayacağını kaydederek, şayet bu bilgi teyit edilirse, Kıbrıs sorunu ile AB’nin Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştıracağı zirve toplantısının eşzamanlı ilerleyeceğini yazdı.

Mitsotakis ile Anastasiadis’in analizine göre, Kıbrıs sorunuyla AB-Türkiye ilişkilerindeki belirleyici unsurun, Türkiye’nin söylemlerini eylemlere dönüştürmesi olduğunu belirten gazete, Kıbrıs sorununda pozitif gündemin de, Türk tarafınca olumlu eylemlerde bulunmasını kapsadığını kaydetti.

Gazete, ABD’nin Kıbrıs sorununda oynayacağı rolün de belirleyici olacağını belirtirken, Kıbrıs sorununun çözüm şeklinin iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olmasını destekleyen ABD’nin, Yunanistan-Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak da “tahriklerin sona ermesi gerektiğini” ve NATO üyesi olan iki ülkenin, aralarındaki sorunu çözmek için diyalog kurmaktan başka seçenekleri bulunmadığını ifade ettiğini yazdı.

Haberde, Anastasiadis ile Mitsotakis’in görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında yaptıkları açıklamada, “çağdışı garantörlük sisteminin kaldırılması” ve Türk askerinin çekilmesi gerektiğini vurguladıkları; ayrıca Kıbrıs sorununun uzlaşılmış ve bağlayıcı çerçevesinin, BM kararlarında yer aldığına işaret ettikleri belirtildi.

Gazete, Anastasiadis’in Rum tarafının gayrı resmi konferansa katılmaya hazır olduğunu ve arzu ettikleri çözüm şekline ilişkin görüşlerinin net olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, çözümün BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB ilke ve değerlerinden sapmasının mümkün olmadığının altını çizerek, “çağ dışı kalmış garantörlük sistemi” ile Türk askerinin adadaki varlığını sona erdirecek ve “dönüşümden sonra oluşacak yeni oluşumun fonksiyonelliğini” sağlayacak bir çözüm arzu ettiklerini ifade etti.