Futbolcular Derneği, futbolun başlatılmaması nedeniyle yaşanan sıkıntılardan dolayı dün eylem gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen tabutlu eylemde, “Futbolumuzu ve gençliğimizi öldürdünüz. Gurur duyun” açıklaması yapıldı.

Futbolcular Derneği yönetimi ile futbolcular dün gerçekleştirdikleri eylemde önce Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak “Futbolumuzu geri verin” yazılı siyah çelenk bırakarak alkışlı protestoda bulundu.

Ardından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na giden yaklaşık 160 kişilik grup, KTFF önünde tabut kaldırdı. Oyuncuların bir kısmı giydiği formalarını tabut üzerinde bırakırken, "futbolumuzu geri verin", "işçisin sen işçi kal", "biz futbol kölesi değiliz", "futbolcu köle değildir, sözleşme istiyoruz" pankartları açıldı.

Açıklamayı Esin Sonay yaptı

Futbolcular Derneği Federasyon temsilcisi Esin Sonay yaptığı açıklamada futbolun oynatılması için alınacak olan her türlü karara onay vereceklerini belirtti.

Tek amaçlarının futbol oynamak olduğunu ifade eden Esin Sonay, maddi manevi kayıpları olan birçok arkadaşının olduğunu, devletin 8,5 milyon TL katkıyı futbol başlamayacaksa ihtiyaçlı futbolculara dağıtılmasını istedi.

Fedakarlıkta bulunabiliriz

Futbolcular kulüp başkanları ile gerekli görüşmeleri yapmasının ardından fedekarlıkta bulunabileceğinin altını çizen Esin Sonay, son yapılan açıklamalarda futbolun başlamamasının en büyük sebebinin maddi sıkıntılar olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

“Bizim tek çabamız futbol oynamaktır” diyen Esin Sonay, “Futbol oynatılmayacaksa çıksınlar söylesinler biz de boşu boşuna beklenti içerisinde olmayalım” dedi.

Futbolumuzu öldürdünüz

Esin sonay “Hiçbir açıklama yapmayan Sağlık Bakanlığı’nı ve kulüplerden yetki almasına rağmen, sonuca varamayan ve tüm etken olarak futbolcu ve antrenörü gösteren Futbol Federasyonunu şiddetle kınıyoruz. Futbolumuzu ve gençliğimizi öldürdünüz. Gurur duyun” dedi.