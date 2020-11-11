Süper Kupa’yı aldı

Voleybol da 2019-2020 sezonu Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’un şampiyonluğu ile tamamlandı.

Dün akşam oynanan 19. Erkekler Süper Kupa Finali’nde lig ve kupa şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ile ligi 2. sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynandı.

Karşılaşmayı Çamlık 25-21’lik sete karşılık 25-17, 25-22 ve 25-19 Kazanan Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 3-1 kazanarak lig ve kupa şampiyonluğundan sonra Süper Kupa şampiyonluğunu da kazanmış oldu.

Şampiyon Çamlıkspor’a ödülleri düzenlenen törende Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan tarafından verildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 12:08