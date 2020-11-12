Dünyanın Renkleri Kreş ve Anaokulu öğrencilerinden ulu öndere saygı duruşu

Dünyanın Renkleri Kreş ve Anaokulu’nun minik öğrencilerinden, 10 Kasım törenleri çerçevesinde ulu öndere saygı duruşunda bulundu.

Okul yönetiminin organize ettiği etkinliğe katılan minikler, Atatürk posterleri taşıyıp, günün anlam ve önemini belirten konuşmaları can kulağıyla dinlediler.

Öğrencilere hitaben yapılan konuşmada şu görüşlere yer verildi:

“Atam yaktığın ışık hiç sönmeyecek. Bugün seni her zamankinden daha çok anlıyor ve yaktığın ışığı gururla taşımaya devam ediyoruz. Özlem, saygı, şükran ve minnetle anıyoruz.”