‘Gençliğin ve futbolun önü açılmalı’

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türkü için futbolun önemi, ülke futbolunun gelişmesi ve KKTC'ye yönelik spor ambargosunu aşmak için yürüttükleri çalışmalar hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kulüpler gençliği ayakta tutuyor

KKTC'de futbol kulüplerinin gençliği ayakta tuttuğunu söyleyen Sertoğlu, "KKTC'de her köyde kahvehane yoktur ama futbol kulübünün lokali vardır. Bu, geçmiş yıllardan gelen alışkanlıktır. İnsanlar boş zamanlarını lokalde geçirir." diye konuştu.

Kulüplere gözümüz gibi bakıyoruz

Sertoğlu, futbol kulüplerinin gençler için uğrak yerler olduğuna dikkati çekerek, gençlerin buralarda eğitim, kötü alışkanlıklardan uzak durma ve faydalı bireyler olma hususlarında önlerinin açıldığını dile getirdi. Sertoğlu, "Onun için biz futbol kulüplerimize gözümüz gibi bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Devletin de son yıllarda futbola ciddi kaynak ayırmaya başladığını vurgulayan Sertoğlu, özellikle gençleri spora yönlendirmeye dönük çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Türkiye ile ilişkiler iyi durumda

TFF ile gayet iyi ilişkilerinin olduğunu kaydeden Sertoğlu, UEFA ve FIFA tarafından kendilerine yıllardır uygulanan spor ambargosundan dolayı TFF ile ilişkilerinin de kısıtlı kaldığını ancak bunu aşmak için karşılıklı çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Protokolü Rumlar engelledi

Başkan Sertoğlu, 2010'da göreve başladıktan sonra spor ambargosunun aşılmasıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ve KTFF'nin 2013'te Rum Futbol Federasyonu (KOP) ile bir ön protokol imzaladığını anlatarak "Biz bu protokolle ilgili üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bir şekilde Rum tarafı protokolün hayata geçmesini engelledi. Biz, son günlerde bunu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürerek çözüm bulmaya uğraşıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz lazım. Şu anda tüm siyasi makamlar buna katkı yapmaya çalışıyor" dedi.



İlk kez Rumlarla ön protokol imzaladık

Hasan Sertoğlu, önceki dönemlerde de KTFF tarafından FIFA'ya başvuru yapıldığını ancak "Rumlarla anlaşma imzalayın" yanıtını aldıktan sonra bir ilerleme sağlanamadığını hatırlatarak, "İç hukuku tüketmeden bir mahkemeye başvuramazsınız. Biz ilk defa Rumlarla ön protokol imzaladık. Gençliğin, sporun ve futbolun önünün açılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.