Soner Olgun hayranları Letafet’te unutulmaz bir gece geçirdi

Usta sanatçı Soner Olgun sazı ve eşsiz yorumu ile yine bir Cumartesi gecesi Girne’nin en gözde mekânlarından olan Merit Park Letafet Lounge Bar’da sevenleriyle buluştu.

Merit Park’ ta uzun süredir sahne alan ve ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Soner Olgun, her hafta olduğu gibi bu Cumartesi gecesi de Letafet Lounge Bar sahnelerinde sevenleri ile buluştu.

Sevilen sanatçının gece boyunca seslendirmiş olduğu hüzünlü türkülerin yanı sıra, hareketli parçalara da yer verdiği repertuvarıyla Soner Olgun, sevenlerini duygudan duyguya sürükledi.

Soner Olgun gecede “Ahmet Kaya“ “Neşet Ertaş” “Cem Karaca” “Aşık Veysel” “Muazzez Ersoy” “Edip Akbayram” “Zara” gibi usta sanatçıların, en popüler şarkılarını seslendirerek sevenlerine müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Soner Olgun her cumartesi olduğu gibi, 15 Şubat Cumartesi gecesi Merit Park Letafet Lounge’da sahnedeki yerini alacak.