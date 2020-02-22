GG umutları yeşertti 2-1

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Ekşici, Hakan Muhtaroğlu

Gençlik Gücü: Raif, Arif, Hasan(72'Erin), Mehmet, Lawrence, Erdoğ, Ümitcan(78'Tayfun), Sezgin, Prince, Aşkın, Kalonji(88'Hacı)

Doğan Türk Birliği: Cem, Çağrı, Serhan, Selim(62'Ali Akbulut), Kenan, Rasaq(85'Salih Güvensoy), Aydın, Koral, Sercan, Ahmet Sönmez, Billy

Goller: 15'Erdoğ Barkınay, 40' Nyanguila Kalonji (GG), 65'Serhan Önet (DTB)

K-Pet Süper Lig'de 20.haftanın açılış maçında son sıradaki Gençlik Gücü, kendi sahasında şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği'ni konuk etti. Başkent temsilcisi iyi bir mücadele ve oyunun ardından karşılaşmayı 2-1 kazanarak tam 12 hafta sonda galip gelerek ligde kalma adına umutlarını yeniden yeşertti. Gençlik Gücü'ne altın değerinde üç puanı getiren golleri Erdoğ Barkınay ve Nyanguila Kalonji kaydederken, Doğan Türk Birliği'nin tek golü Serhan Önet'ten geldi.

4': Doğan Türk Birliği atağında Selim'in vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

10': Soldan gelişen DTB atağında Çağrı'nın pasında Selim'in vuruşunu kaleci Raif kornere çeldi.

15': Gençlik Gücü öne geçti. Bu dakikada soldan gelişen Gençlik Gücü atağında Prince Boateng'in ortasında Kalonji'nin kafa vuruşunu Cem önledi, dönen topu Erdoğ tamamladı ve takımını öne geçirdi (1-0).

29': DTB atağında Kenan'ın vuruşu savunmaya da çarparak az farklı dışarıya gitti.

35': Gelişen GG atağında Hasan Çirkin'in vuruşunda Cem topu kornere gönderdi.

40': Serhan'ın hatalı pasında Prince Boateng topu kaptı. Pasında Kalonji'nin vuruşunda top filelere gitti (2-0).

49': Prince Boateng kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda Cem'i geçemedi.

50': Ani gelişen DTB atağında Selim'in kaleci ile karşı karşıya vuruşunu Raif önledi.

56': Koral'ın kullandığı serbest atışta Serhan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü, dönen topu Ahmet Sönmez filelere gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

65': Gelişen DTB atağında Kenan Oshan'ın yatarak vuruşunu kaleci Raif mükemmel bir refleksle kornere çeldi. Pozisyonun devamında kullanılan köşe atışında doğan karambolde Billy'nin vuruşunu Raif çıkardı, dönen topu Serhan Önet tamamladı ve fark 1'e indi (2-1).

70': Kenan'ın ceza sahası içerisine ortasında Rasaq'ın vuruşunu kaleci Raif çıkardı.

72': Sağdan gelişen DTB atağında Koral'ın ortasında Serhan'ın kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.

88': Billy'nin vuruşu yine direkten döndü, atak devam etti. Ceza sahası dışında topla buluşan Koral'ın sert vuruşunu kaleci Raif önledi.

90+3': Ani gelişen GG atağında Prince Boateng'in vuruşu dışarıya gitti.