Girne’nin gözde mekânlarından Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahne alan, Cuma gecelerinin sevilen sanatçısı Korhan Saygıner, seslendirdiği hareketli parçalarıyla dinleyenlerini coşturmaya devam ediyor.

Gece boyunca Sertap Erener, Kenan Doğulu, Sezen Aksu, Müslüm Gürses gibi sanatçıların parçalarını seslendiren Saygıner, dinleyenlerinden büyük beğeni topladı.

Gecenin en çok beğenilen parçaları arasında Erkin Koray’ın 90 yıllarda çıkardığı “Arkası Gelmez Dertlerimin” parçası vardı, Saygıner’in eşsiz yorumuna sevenleri de eşlik etmeyi ihmal etmedi.

90’ların en başarılı parçalarından vazgeçmeyen Korhan Saygıner, eklediği en hareketli nostaljik parçalar ile yenilediği repertuvarıyla Letafet Lounge Bar’da unutulmaz bir Cuma gecesine daha imzasını attı.

Korhan Saygıner her Cuma akşamı olduğu gibi gelen hafta 28 Şubat’ta, yine Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahnedeki yerini alacak…



