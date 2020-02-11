Girne Halk Evi’nin ayak sesleri

K-Pet Birinci Lig Panorama – Hazırlayan Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Birinci Lig’de on sekizinci hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 18 golün atıldığı on sekizinci hafta karşılaşmalarında, 1 maçı ev sahibi, 5 maçı da deplasman takımı kazandı. 1 karşılaşmanın beraberlikle tamamlandığı on sekizinci haftada Girne Halk Evi İskele deplasmanında Gençler Birliği engelini kayıpsız geçerek yoluna devam etti. Karşıyaka deplasmanında galip gelen Mesarya liderliğini sürdürürken, sahasında Maraş’ı mağlup eden Yonpaş Dumlupınar haftayı kayıpsız kapatmayı başardı.

Haftanın Takımı – Mesarya

Lig lideri Mesarya kritik Karşıyaka deplasmanını kayıpsız geçerek yoluna emin adımlarla devam etti.

Haftanın Antrenörü – Rıza Erseven (Girne Halk Evi)

Takımını zorlu İskele deplasmanına iyi hazırlayıp motive eden tecrübeli çalıştırıcı oyuna yaptığı hamlelerle maçın kazanılmasında önemli rol üstlendi..

Haftanın Futbolcusu – Athos (Girne Halk Evi)

Girne Halk Evi’nin başarılı file bekçisi Athos, zorlu Gençler Birliği karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim oldu.

Haftanın Hakemi – Hüseyin Özkan (Çanakkale – Lapta)

Doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Hüseyin Özkan, on sekizinci hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti.

Haftanın 11’i: Doğuş (Lapta), Ulaş (GHE), Olcay (Dörtyol), Şahin (Esentepe), İsmail (Y.Dumlupınar), Mert (Y.Dumlupınar), Yunus (GHE), Mustafa Ayker (Mesarya), Hakan (Dörtyol), Arda (Mesarya), Ayberk (Dörtyol).

Gol krallığı:

21 gol: Halil Turan (Mesarya)

14 gol: Bülent Çakmak (Gençler Birliği)

K-Pet 1’inci Lig’de 18. haftanın sonuçları

Ozanköy – Doğancı: 3-0(Hükmen)

Bostancı Bağcıl – Esentepe: 1-2

Gençler Birliği – Girne Halk Evi:0-2

Çanakkale – Lapta:0-3

Görneç – Yalova:1-1

Mormenekşe – Dörtyol:2-3

Karşıyaka – Mesarya:0-1

Yonpaş Dumlupınar – Maraş:0-2

K-Pet 1’inci Lig’de 19.haftanın programı

15 Şubat Cumartesi

Girne Halk Evi – Bostancı Bağcıl

Dörtyol – Ozanköy

Mesarya – Yonpaş Dumlupınar

16 Şubat Pazar

Esentepe – Görneç

Lapta – Gençler Birliği

Yalova – Mormenekşe

Maraş – Çanakkale



K-Pet 1’inci Lig Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y Av. P

1 Mesarya 18 13 4 1 42 12 30 43

2 Y.Dumlupınar 18 11 3 4 33 6 27 36

3 Girne Halk Evi 18 10 4 4 35 21 14 34

4 Gençler Birliği 18 10 2 6 34 25 9 32

5 Yalova 18 8 7 3 32 16 16 31

6 Maraş 18 9 2 7 31 24 7 29

7 Esentepe 18 7 6 5 27 22 5 27

8 Dörtyol 18 7 6 5 24 22 2 27

9 Mormenekşe 18 7 4 7 26 34 -8 25

10 Görneç 18 6 6 6 31 29 2 24

11 Karşıyaka 18 6 5 7 19 26 -7 23

12 Lapta 18 7 1 10 26 28 -2 22

13 Ozanköy 18 5 3 10 20 34 -14 18

14 Çanakkale 18 4 4 10 22 41 -19 16

15 Bostancı Bağcıl 18 3 5 10 21 29 -8 14

16 Doğancı 18 0 0 18 0 54 -54 0