Soruşturma başlatıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, KIB-TEK için ilan edilen, sınavları da yapılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Argon Kaynakçısı münhallerinin iptal edildiğini duyurdu.

Onurhan, her iki sınavın iptalinin KIB-TEK’ten kaynaklandığını belirterek, Yönetim Kurulu’nun gerekli soruşturmayı başlatması için Genel Müdüre talimat verdiğini açıkladı.

Erdal Onurhan, Elektrik-Elektronik Mühendisliği münhalinin adaylardan birine yanlış soru kitapçığı verildiği için iptal edildiğini, önümüzdeki günlerde bu açık pozisyona tekrardan münhal çağrısı yapmayı planladıklarını belirtti.

Argon Kaynakçısı münhalinin de belge eksikliği nedeniyle iptal olduğunu ifade eden Erdal Onurhan, sınavdan önce kaynakçı sertifikası sunması istenen adaylardan 3’ünün sınava sertifikasız girdiğini, bunun da başarı sıralamasına göre mülakatta çağrıldıklarında fark edildiğini kaydetti.

Onurhan’ın yazılı açıklamasında verdiği bilgiye göre, KIB-TEK Teknecik Santralı’na 28 teknik personel alımı için 7 ayrı münhal ilan etmişti. Yazılı sınavların ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü tarafından yapılması sağlandı. Aday adayları, Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları ile Genel Müdür, ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ilgili bölüm amirleri, sendikanın hazır bulunduğu ortamda mülakata tabi tutuldu.