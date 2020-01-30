“Hukuki yola  başvuracağız”

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebelerler Sendikası, kamu sağlık çalışanlarının nakilleriyle ilgili tüzüğü uygulamadığı, hemşirelerin görev yerini partizanca kararlarla değiştirdiği gerekçesiyle Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi tüzüğü çöpe atarak protesto etti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde üyeleri sağlık çalışanlarının da katılımıyla açıklama yapan sendikalar, Bakan’a “Yasaları ve tüzükleri uygulayın” çağrısı yaptı aksi halde hukuki yollara ve eyleme başvuracaklarını belirtti.

İlk sözü alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Sağlıktaki sorunları aşmak, halka daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak yerine Sağlık Bakanı’nın keyfi ve partizanca uygulamalarını tartışıyoruz. Bu, bizim için hicaptır” dedi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebelerler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Sağlık Bakanı’nı yasa, hukuk tanımamakla, adaletsiz ve partizanca davranmakla suçladı.

Özgöçmen, “Sağlıkta yapılması gereken onca iş var. Hastane başımıza yıkılıyor. ‘Yeni hastane şart’ diye bas bas bağırıyoruz ama Sayın Bakan nakillerle uğraşıyor” ifadelerini kullandı.

Özgöçmen, bir sonraki adımlarının daha şiddetli ve kararlı olacağını belirterek Sağlık Bakanı’na, “Kararı gözden geçirin, yasaya, hukuka ve etik değerlere dikkat edin, çalışma barışını bozmayacak kararlar üretin” diyerek seslendi.