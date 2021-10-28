Bu bir rekor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın en uzun süreli iktidar partisi UBP’nin 46 yıllık tarihinde 12 genel başkan değişimi yaşandı. Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; Ulusal Birlik Partisi 11 Ekim 1975’te merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın liderliğinde kuruldu. Partinin en uzun süreli genel başkanı Derviş Eroğlu oldu. En kısa süreli başkan olan Osman Örek ise sadece 9 ay görev yaptı.

Hafta sonunda gerçekleşecek olan kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Ersan Saner’in görevi 9 Aralık 2020’de başlamıştı. Saner’in 1 Kasım’da görevden resmen ayrılması durumunda hizmet süresi 11 ayın altında kalacak. Saner’in, Cumartesi günü başlayacak olan kurultaya katılmayacağı iddia ediliyor.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu bir kaynak, Ersan Saner’in kurultaya katılması ve konuşma yapması halinde tahminlerin ötesinde bir gerilimin yaşanacağını belirterek “bu durumda ilk kez bir genel başkan partisinin kurultayına katılmayacak ve konuşma yapmayacak” dedi. Aynı kaynak, kurultayda çok sayıda polisin görev alması için girişimlerin yapıldığını kaydetti.

İşte UBP’nin gelmiş, geçmiş genel başkanları:

Rauf Raif Denktaş

11 Ekim 1975- 03 Temmuz 1976

Nejat Konuk

03 Temmuz 1976- 02 Mart 1978

Osman Nuri Örek

18 Nisan 1978- 07 Ocak 1979

Mustafa Çağatay

07 Ocak 1979- 30 Kasım 1983

Derviş Eroğlu

18 Aralık 1983- 21 Kasım 2005

Hüseyin Özgürgün



21 Kasım 2005- Aralık 2006

Tahsin Ertuğruloğlu

Aralık 2006- 29 Kasım 2008

Derviş Eroğlu

29 Kasım 2008- 19 Nisan 2010

İrsen Küçük

19 Nisan 2010- 31 Ağustos 2013

Hüseyin Özgürgün

31 Ağustos 2013- 31 Ekim 2018

Ersin Tatar

31 Ekim 2018- 09 Aralık 2020

Ersan Saner

09 Aralık 2020- ……..