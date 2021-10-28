Bu bir rekor

Ömer KADİROĞLU
Kuzey Kıbrıs’ın en uzun süreli iktidar partisi UBP’nin 46 yıllık tarihinde 12 genel başkan değişimi yaşandı. Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; Ulusal Birlik Partisi 11 Ekim 1975’te merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın liderliğinde kuruldu. Partinin en uzun süreli genel başkanı Derviş Eroğlu oldu. En kısa süreli başkan olan Osman Örek ise sadece 9 ay görev yaptı.
Hafta sonunda gerçekleşecek olan kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Ersan Saner’in görevi 9 Aralık 2020’de başlamıştı. Saner’in 1 Kasım’da görevden resmen ayrılması durumunda hizmet süresi 11 ayın altında kalacak. Saner’in, Cumartesi günü başlayacak olan kurultaya katılmayacağı iddia ediliyor.
Diyalog’un görüşlerine başvurduğu bir kaynak, Ersan Saner’in kurultaya katılması ve konuşma yapması halinde tahminlerin ötesinde bir gerilimin yaşanacağını belirterek “bu durumda ilk kez bir genel başkan partisinin kurultayına katılmayacak ve konuşma yapmayacak” dedi. Aynı kaynak, kurultayda çok sayıda polisin görev alması için girişimlerin yapıldığını kaydetti.
İşte UBP’nin gelmiş, geçmiş genel başkanları:
Rauf Raif Denktaş
11 Ekim 1975- 03 Temmuz 1976
Nejat Konuk
03 Temmuz 1976- 02 Mart 1978
Osman Nuri Örek
18 Nisan 1978- 07 Ocak 1979
Mustafa Çağatay
07 Ocak 1979- 30 Kasım 1983
Derviş Eroğlu
18 Aralık 1983- 21 Kasım 2005
Hüseyin Özgürgün
Tahsin Ertuğruloğlu
Aralık 2006- 29 Kasım 2008
Derviş Eroğlu
29 Kasım 2008- 19 Nisan 2010
İrsen Küçük
19 Nisan 2010- 31 Ağustos 2013
Hüseyin Özgürgün
31 Ağustos 2013- 31 Ekim 2018
Ersin Tatar
31 Ekim 2018- 09 Aralık 2020
Ersan Saner
09 Aralık 2020- ……..