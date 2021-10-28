Okkalı zamlar

Bakanlar Kurulu kararıyla akaryakıt ve tüp gaza zam yapıldı. Ev tipi tüp gaz satış fiyatı 140 TL belirlendi. Akaryakıtta ise bir liralık zam yürürlüğe girdi

Zam kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası kapsamında emirname yayımladı; 10 kiloluk ev tipi tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 140 TL'den fazla olamayacağı belirlendi.



Akaryakıtta ise bir liralık zam yürürlüğe girdi. 95 oktan benzinin litre satış fiyatı 8.80 TL, 98 oktan benzinin litre satış fiyatı 8.96 TL oldu. Euro Diesel 8.44 TL, gazyağı ise 8.39 TL olarak belirlendi.

Eski fiyatlar

Zamdan önce akaryakıt fiyatları Kurşunsuz 98. 7.99 TL, Kurşunsuz 95. 7.84 TL, Euro Diesel. 7.30 TL, Gaz Yağı 7.27 TL idi. Tüp gaz ise 107 TL idi.

Zamlara tepki yağdı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, “akaryakıta yaklaşık 1 TL zam yapılması ve tüp gazın 140TL olmasına yönelik girişimleri” eleştirdi. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da akaryakıta yapılan zammın geri alınmaması ve Bakanlar Kurulunun tüp gaza zam kararını onaylaması halinde sendikanın sert tepki göstereceği uyarısında bulundu. Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası da (KAMU-SEN), hükümetin ülkeyi kaotik ortama sürüklediğini savunarak, tüp gaz ve akaryakıta yapılacağı duyurulan zamlara tepki gösterdi.