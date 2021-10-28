Sınırda gözaltı

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy bölgesinde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan 7 Afrikalı şahıs suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan Somali uyruklu Mohamad Noor Abdi, Sabirin Mohamed Omar, Abdulkadir Ali Adan, Abdirahman Muhamed Omar, Nijerya uyruklu Oludotun Aydoami Fadina, Miracle Tina Imatoru Philip ve Sierra Leon vatandaşı Mariatu Mohamed Kolokoh dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan 6’sının 14 gün önce öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptıkları, birinin ise deniz yoluyla yasa dışı geldiği bilgisi elde edildi.



Zanlılar askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Tutuklu yargılanacaklar

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Mohamad Noor Abdi, Sabirin Mohamed Omar, Abdulkadir Ali Adan, Abdirahman Muhamed Omar , Oludotun Aydoami Fadina, Miracle Tina Imatoru Philip ve Mariatu Mohamed Kolokoh’un 26 Ekim 2021 tarihinde saat 06.50 sıralarında Alayköy'de, Şehit Piyade Er Lütfü Ciftçibaşı Karakolu sorumluluk alanı içerisine gizlice girdiklerini, Güney Kıbrıs’a geçmek isterlerken görevli askerler tarafından suçüstü tespit edilip yakalandıklarını belirtti.

Polis, zanlı Mohamad Noor Abdi’nin KKTC’ye tekne ile geldiğinin belirlendiğini ve tüm zanlıların yasal statüsü olmadığını söyleyerek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmalarına emir verdi.